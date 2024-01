Presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos pede mais "policiamento de proximidade"

O presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos pede que seja revisto o “policiamento de proximidade”, principalmente na baixa da cidade, em horas de maior movimento. As declarações prestadas ao DIÁRIO surgem no seguimento de um assalto a uma dependência bancária, esta manhã, em pleno ‘coração’ de Câmara de Lobos.

“O que aconteceu hoje demonstra que, nem Câmara de Lobos, nem nenhum concelho, está imune a este tipo de situações”, indica Celso Bettencourt. O autarca afirma que, no passado, víamos mais polícias na rua. No entanto, assume ter conhecimento da realidade actual, com menos efectivos.

“É necessário repensar a segurança nos centros urbanos”, diz o presidente da Junta de Freguesia, pedindo que as entidades públicas se reúnam para debater esta questão da segurança. Lembra que a Câmara Municipal pretende instalar câmara de vídeo-vigilância brevemente, mas diz ser necessário mais policiamento de proximidade.