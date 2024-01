PROAGES apoia quase 300 pessoas em Câmara de Lobos

A secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, que esteve presente na tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo de Câmara de Lobos, destacou a importância do papel das casas do povo no apoio à população madeirense. “Sabemos da importância das casas do povo enquanto parceiros verdadeiramente relevantes para a nossa missão de servir bem a nossa terra e continuaremos a valorizar e a reconhecer o seu trabalho”.

A governante deu como exemplo a cooperação das casas do povo no acesso aos apoios existentes na Região. É o caso do Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES), criado com o objectivo de comparticipar despesas mensais dos agregados familiares, especificamente água, electricidade, gás e telecomunicações face ao agravamento do custo de vida e que abrange atualmente 293 famílias câmara-lobenses.

Para além das diversas actividades direccionadas para a população idosa, as casas do povo são entidades promotoras dos hábitos de vida saudáveis e da prática desportiva entre os jovens, lembrou Ana Sousa, evocando também o papel destas instituições na preservação das tradições madeirenses.

No caso específico da Casa do Povo de Câmara de Lobos, destacou o apoio às equipas de atletismo e de futsal, a criação de uma escola de música e a dinamização da Universidade Sénior que conta, neste ano lectivo, com 123 alunos e 21 professores em regime de voluntariado. “O role de actividades desta casa do povo é vasto e não as vou enumerar a todas, mas gostava de ressalvar o facto de colocar ao dispor da população 22 disciplinas, com aulas teóricas e práticas, palestras e tertúlias, no âmbito da Universidade Sénior", afirmou.

Em Câmara de Lobos, a secretária regional de inclusão e Juventude deixou ainda o compromisso de o Governo Regional continuar a apoiar as casas do povo. "Juntos, continuaremos este trabalho, feito em benefício de todos os madeirenses", rematou.