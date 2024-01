Morreu ex-futebolista internacional português Alberto Festa

Alberto Festa, que se destacou como o primeiro futebolista do FC Porto a jogar num Mundial pela seleção portuguesa, em 1966, morreu hoje, aos 84 anos, devido a doença prolongada, revelaram os vice-campeões nacionais.

Numa nota publicada no seu sítio oficial na Internet, o emblema 'azul e branco' expressa condolências à família do ex-defesa direito, que totalizou 156 encontros ao longo de oito épocas (1960-1968), despedindo-se com a conquista da Taça de Portugal, em 1967/68.

Titular na primeira vitória de sempre do FC Porto nas provas europeias, ao participar no triunfo caseiro sobre os franceses do Lyon (3-0), na primeira mão da ronda inaugural da edição 1964/64 da já extinta Taça das Taças, Alberto Festa fez parte da convocatória de Portugal para o Mundial1966, em Inglaterra, em conjunto com Américo e Custódio Pinto.

Ao contrário desses seus dois companheiros de equipa, que nunca foram utilizados, o ex-lateral jogou na vitória sobre a Bulgária (3-0), na segunda jornada do Grupo 3, na derrota com a anfitriã Inglaterra (1-2), para as meias-finais, e no triunfo perante a União Soviética (2-1), que conferiu o terceiro posto aos 'magriços' e a melhor prestação lusa de sempre.

Homenageado com a Medalha de Prata da Ordem do Infante D. Henrique pela presença no principal torneio mundial de seleções, Alberto Festa alcançou 19 internacionalizações por Portugal, numa carreira iniciada e finalizada pelo Tirsense (1955-1960 e 1968-1972).

O emblema de Santo Tirso, cidade da qual era natural, também lamentou a morte do ex-futebolista, que, mais tarde, regressaria ao FC Porto para trabalhar nos escalões jovens.