Sporting regressa aos treinos com quatro ausências

A equipa de futebol do Sporting regressou hoje ao trabalho, mas ainda não pôde contar com os lesionados Sebastián Coates, Jeremiah St.Juste e Iván Fresneda, que fizeram tratamento, e com Daniel Bragança, a contas com uma gripe.

O plantel, que gozou alguns dias de folga pela quadra natalícia, começou a preparar a deslocação a Portimão, onde vai defrontar o Portimonense, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, e volta a treinar na quinta-feira de manhã, na Academia de Alcochete.

O treinador Rúben Amorim decidiu chamar aos trabalhos da equipa principal três jovens da formação: Miguel Menino, Diogo Travassos e Francisco Silva.

A partida com o Portimonense está marcada para o próximo sábado, a partir das 20:30, no Estádio Municipal de Portimão.