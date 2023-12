Sporting vence em Portimão e termina 2023 na liderança da I Liga

O Sporting venceu hoje por 2-1 na visita ao Portimonense, no encerramento da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e fecha o ano de 2023 na liderança do campeonato.

Em Portimão, o Sporting marcou aos 59 minutos, pelo avançado sueco Viktor Gyökeres, que fez o 11.º golo na competição, mas o Portimonense empatou por Filipe Relvas, aos 69, com Paulinho a marcar o tento que garantiu o triunfo dos 'leões', aos 80.

Com este resultado, o Sporting, que voltou a vencer fora da casa, mantém a liderança do campeonato, com 37 pontos, mais um do que o Benfica, segundo, e mais três do que o FC Porto, que é terceiro, enquanto o Portimonense somou a segunda derrota consecutiva e é 15.º, com 15, três acima da zona de despromoção.