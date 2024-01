O Madeira Street Arts Festival regressa em Novembro para a sua sexta edição.

O evento vai realizar-se entre os dias 7, 8 e 9 do 11.º mês do ano nas ruas do Funchal, colocando a arte em exibição a céu aberto.

A última edição aconteceu no último mês de Novembro com um programa inovador e com um horário alargado no Funchal e na Calheta.