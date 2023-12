4.ª Edição do MultiMadeira arrancou em Dezembro com quatro eventos e prossegue até Março de 2024

O festival MultiMadeira 23/24 começou, no passado dia 9 de Dezembro e prolonga-se até 9 de Março de 2024, anunciou hoje a organização. Esta é a quarta edição deste programa internacional de residência artística auto-organizado, que se realiza no Funchal.

A primeira edição ocorreu em 2013 - assinalando este ano o seu 10.º aniversário - e, no conjunto das três edições anteriores, já passaram pela capital madeirense mais de 140 artistas de diferentes disciplinas

Desde o início da edição actual já decorreram: uma sessão de improvisação de música e dança, pelo grupo de artistas Nadja Haas, Frank Campoi, Stephanie Hanna, Nenad Popov, Nemanja Bošković e Diogo Freitas, no BarreirinhaBarCafé; uma leitura de um trecho do romance 'Olhe o que nos tornamos', de Dzekashu Mac Viben (CMR); a exibição do videoclipe 'Paisaiak', de Eneritz Furyak (ESP) e 'Xmas Zombie Extravaganza', uma performance de comida por Jovana Lutovac (SRB), na residência Multilevada e ainda uma instalação sonora, de Agnieszka Czeszumska (POL), num espaço público.

Além dos artistas mencionados, o MultiMadeira 23/24 conta com a participação de: Chris Wood, Yuliya Kohal, Laura Fiorio, Jelena Mijić, Luka Knežević Strika, Lukatoyboy, Mirko Lazović, Shohreh Shakoory, Luna Salamon, Timon Mürer, Nico Sauer, Serafin Aebli, Milica Pekić, Tomaž Pavkovič, Adrian Schull, Julia Dorothee Brunsch, Stephanie Acosta, Joni Murphy, Kazehito Seki, entre outros 50 nomes confirmados.

Além das apresentações públicas dos projectos nos quais os artistas e estão a desenvolver durante sua estadia na resdiência (ao nível da dança, performance, música, som, instalações multimídia, animações, artes visuais, etc.), haverá vários workshops abertos ao público, que serão anunciados separadamente.

Estão também previstas colaborações com artistas locais.

"O nosso objetivo é criar um espaço para colaboração, troca significativa e participação entre artistas em estádios muito diferentes das suas carreiras, ao mesmo tempo em que construímos uma comunidade temporária em um ambiente inspirador da ilha da Madeira" salienta a organização.