Próximas semanas serão decisivas para a candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial

A coordenadora da candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial Cultural da UNESCO está confiante num bom resultado do trabalho desenvolvido nos últimos cinco anos com vista à valorização mundial das Levadas da Madeira.

Susana Fontinha apontou as próximas semanas como decisivas para a candidatura, já que é aguardado o relatório final do ICOMOS - Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, documento que irá determinar se as Levadas da Madeira serão ou não o bem apresentado já este ano pela Comissão Nacional da UNESCO, na 46.° reunião anual internacional que decide sobre esta matéria, e que reunirá em Julho, em Nova Deli.

Na sua intervenção, esta manhã, no IV Seminário das Levadas da Madeira, que decorre na Escola Agrícola, em São Vicente, com palestras do grupo de trabalho da candidatura , a coordenadora salientou o valor do bem e disse ser indiscutível a sua autenticidade e o seu valor excepcional universal.

Susana Fontinha realçou, também, a extensão dos canais madeirenses, evidenciando que foram seleccionadas oito levadas do conjunto, que garantem a sua representatividade.