Sé do Funchal recebe primeiro concerto da 26.ª edição do Festival de Coros de Natal

Recomeçam, esta noite, os concertos integrantes da 26.ª edição do Festival de Coros de Natal 'Natal no Funchal', com a realização de um concerto na Sé do Funchal a partir das 21H30, que irá contar com três dos seis coros que participam neste evento.

Após os concertos efectuados pelo Orfeão Madeirense nos passados dias 18 e 20 na Placa Central da Avenida Arriaga, o 26º Festival de Coros de Natal desloca-se para as três principais igrejas da baixa funchalense, Sé Catedral, Igreja do Carmo e Igreja do Colégio, com a participação dos restantes cinco coros participantes na edição deste ano.

Assim, hoje, actuam três coros num concerto de cerca de uma hora, enquanto no dia 29 vão actuar outros 3 coros na Igreja do Carmo, também pelas 21h30, e, no dia 30, na Igreja do Colégio, à mesma hora, reunir-se-ão cinco dos coros participantes para o concerto de encerramento.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 11h00 - Lançamento da Revista Girão (edição de 2023), na Biblioteca Municipal e Câmara de Lobos;

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional de Preparação Epidemiológica;

- Este é o tricentésimo sexagésimo primeiro dia do ano. Faltam quatro dias para o termo de 2023.

EFEMÉRIDES:

1703 - Portugal e a Inglaterra assinam o Tratado de Methuen que abre as fronteiras às mercadorias inglesas e dá entrada aos vinhos portugueses em Inglaterra, com abatimento dos direitos.

1831 - Começa a viagem ao Pacífico do naturalista britânico Charles Darwin, a bordo HMS Beagle. A investigação levada a cabo está na base da teoria sobre a origem das espécies.

1924 - O Governo da I República reconhece a capacidade para "celebrar contratos coletivos de trabalho" a uniões, federações e associações de classes profissionais.

1932 - Abre ao público o Radio City Music Hall, de Nova Iorque.

1945 - Representantes de 21 países assinam o Acordo Constitutivo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Onze são europeus: Bélgica, Checoslováquia, França, Grécia, Islândia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Reino Unido e Jugoslávia. O acordo entra em vigor no mesmo dia e o Banco Mundial, como em breve seria mais conhecido, é oficialmente criado, no contexto dos acordos da Conferência de Bretton Woods, realizada em julho de 1944.

1949 - A Holanda reconhece a soberania à Indonésia, depois de mais de três séculos de ocupação.

1965 - Eusébio da Silva Ferreira, futebolista do Benfica, é distinguido com a Bola de Ouro, tornando-se o primeiro português a receber o troféu e o único luso a recebê-lo enquanto representante de um clube português. O jogador só receberia o troféu no ano seguinte, a 9 de março de 1966.

1978 - João Carlos, de Espanha, sanciona a Constituição Espanhola.

1983 - O Papa João Paulo II encontra-se com o turco Ali Agca, que o tentou assassinar em Roma, em 1981.

1985 - Atentados à bomba nos balcões da companhia aérea israelita El Al nos, aeroportos internacionais de Roma e Viena, causam a morte a 17 pessoas.

1993 - Xanana Gusmão, em carta enviada à Comissão Internacional de Juristas a partir da prisão de Cipinang, declara-se cidadão português, denuncia as ligações do seu advogado às autoridades indonésias e pede apoio internacional para anular o julgamento.

2002 - A Coreia do Norte expulsa os inspetores da Agência Internacional da Energia Atómica.

2006 - O Papa Bento XVI recebe em audiência o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Manuchehr Mottaki, portador de uma mensagem do Presidente Mahmud Ahmadinejad.

2008 - Uma ofensiva israelita sobre a Faixa de Gaza provoca pelo menos 228 mortos, mais de 700 feridos dos quais 140 com gravidade. A ofensiva foi realizada através de cerca de 60 aviões em mais de 50 locais, que terão disparado mais de 100 mísseis

2012 - A Assembleia da República aprova por larga maioria a proposta do Governo que visa o pagamento em duodécimos de metade dos subsídios de férias e de Natal no setor privado em 2013.

- O Governo anuncia, em Conselho de Ministros, que os franceses da Vinci, que fizeram a proposta mais alta pela ANA, ganharam a corrida à privatização da empresa concessionária dos aeroportos portugueses em Lisboa, Faro, Porto, Ponta Delgada, Santa Maria, da Horta, Flores e o designado terminal civil de Beja.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto que converte em definitivas as reduções nas subvenções públicas para o financiamento dos partidos políticos e para as campanhas eleitorais.

2017 - O Santander Totta conclui a aquisição e fusão com o Banco Popular Portugal, que deixa de existir enquanto entidade jurídica.

2020 - O plano nacional de vacinação contra a covid-19 arranca no Hospital de São João, no Porto, com o médico infecciologista António Sarmento a receber pelas mãos da enfermeira Isabel Ribeiro a primeira dose.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse ao novo Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo, sucessor de Mendes Calado, que sai do cargo antes do fim do mandato.

2022 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, demite a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros da TAP, noticiada no dia 24 pelo Correio da Manhã.

- O Tribunal Supremo angolano determina o arresto preventivo dos bens da empresária angolana Isabel dos Santos, avaliados em mil milhões de dólares (941 milhões de euros), nomeadamente 100% das participações sociais da empresa Embalvidro, onde a arguida é beneficiária efetiva. O arresto abrange todos os saldos bancários de depósitos à ordem tituladas ou co-tituladas, sedeadas em todas as instituições bancárias, incluindo as contas de depósito a prazo, outras aplicações financeiras que estejam associadas ou dossiês de títulos em seu nome.

- O decreto-lei que extingue a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea -- Coleção Berardo é aprovado em Conselho de Ministros, passando os seus trabalhadores a serem funcionários da Fundação Centro Cultural de Belém.

