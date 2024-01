Márcio Amaro estreia hoje "Isto é que é vida"

Estreia hoje o novo tema "Insto é que é vida" de Márcio Amaro, cantor e autor madeirense. A estreia não podia ser mais apropriada e visível, será na RTP1 no programa "A Nossa Tarde", com a Tânia Ribas.

O artista estará também no domingo em Sacavém a apresentar o tema, desta feita no programa "Somos Portugal" da TVI e na segunda-feira de manhã, desta feita na CMTV, será a vez de se mostrar ao país e ao mundo no programa "Manhã CM".

De acordo com Márcio Amaro, "Isto é que é Vida" é "uma celebração para quem, constantemente, festeja todos os momentos especiais da sua vida". E acrescenta: "É uma homenagem a todos os que não perdem uma única oportunidade para sorrir, aos que vivem o hoje, sem nunca pensar muito no amanhã. Um hino para os apaixonados por farras e festas, amigos da 'boa vida'."