Avaria complica trânsito na rotunda do Hospital

Uma varia à entrada da rotunda do Hospital do Funchal, no sentido de quem vem da Via Rápida, está a condicionar fortemente o trânsito naquela artéria já de si complicada, nomeadamente em hora-de-ponta.

Foto Google Maps

No restante das artérias, nomeadamente na já citada Via Rápida, a esta hora tudo decorre sem grandes dificuldades, num início de sexta-feira já habitual com menor fluxo de trânsito, ajudado pelo nascer do dia sem chuva e piso molhado.

Foto Google Maps

Ainda assim, conduza com precaução e mantenha as medidas preventivas.