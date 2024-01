Jovens empreendedores recebem hoje os seus diplomas do 'eJOVEM'

Os jovens participantes na 2.ª edição do ‘eJOVEM - Programa Empreender Jovem', programa dirigido a jovens, entre os 18 e os 29 anos, em situação de desemprego, recebem sexta, às 11h30, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira, os seus respectivos diplomas relativos às competências, aptidões e conhecimentos adquiridos na área de gestão, abrangendo a organização contabilística, marketing, enquadramento jurídico e fiscal, assim como a elaboração de um plano de investimento.

Este programa do Instituto de Emprego da Madeira, que em duas edições já apoiou quase três dezenas de jovens, tem como objectivo ministrar os conhecimentos e competências necessárias à transformação de uma ideia de negócio num projecto, bem como ao sucesso da sua implementação.

A implementação do projecto é apoiada ao nível de consultoria e em termos financeiros pelo Instituto de Emprego da Madeira, considerando os postos de trabalho criados.

A cerimónia de entrega de diplomas vai contar com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 17h00 - Abertura da I edição das Jornadas de Estudos e Intervenções com Família, no Colégio dos Jesuístas;

- 10h15 - PSD Madeira realiza iniciativa junto a um empreendimento habitacional em construção na freguesia da Quinta Grande - Câmara de Lobos.

- 11h00 - Conferência de imprensa da ABAMA, no Centro de Processamento da Banana, em São Martinho;

- 11h00 - Iniciativa Liberal Madeira realiza conferência de imprensa sobre a Avaliação da Apresentação do Projecto de DLR Portal da Transparência na ALRAM, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa;

- 11h30 - Acção política do JPP, com Élvio Sousa, no Centro de Processamento da Banana, em São Martinho;

- 11h30 - PCP promove acção política para abordar as insuficiências da Estratégia Regional para a Habitação face à nova realidade, no Largo do Phelps - Rua Dr. Fernão Ornelas;

- 12h00 - Apresentação dos projetos vencedores do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) 2023-2024, com a presença de Pedro Calado, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal;

- 14h30 - Conferência 'Direito e Economia Social - um diálogo luso-brasileiro', na sala de sessões da Assembleia Municipal do Funchal;

- 16h00 - Miguel Albuquerque visita as novas instalações da empresa Spitex, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos;

- 16h00 - Celebração do 5.º aniversário da MC Contabilidade, na Rua das Pretas n.º 43 - 2.º andar;

- 16h30 - Inauguração da Exposição 'What ist Watt?', na Biblioteca Municipal de São Vicente;

- 19h00 - Primeira edição do Festival de Música de Câmara da Madeira, no Museu Henrique e Francisco Franco;

- 20h00 - Evento 'Poetry Slam', no Colégio dos Jesuítas do Funchal;

- 20h00 às 4h00 - Festas de Santo Antão, no Arco de São Jorge;

- 21h00 - Estreia da peça de teatro 'Une Histoire Vraire', no auditório do Centro Cultural e Investigação do Funchal;

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, no Museu de Arte Sacra do Funchal;

- 20h00 às 4h00 - Festa de Santo Antão;

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional do Fetiche;

- Este é o décimo nono dia do ano. Faltam 347 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1809 - Nasce o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, criador do modelo moderno de romance policial, com "Os Crimes da Rua da Morgue".

1919 - A Monarquia é proclamada no Porto, por Paiva Couceiro, que organiza uma Junta Governativa.

1921 - É fundado o Sporting Clube de Braga

1923 - Nasce o poeta português José Fontinhas, Eugénio de Andrade, autor de "As Mãos e os Frutos", Grande Prémio de Poesia da APE, Prémio Camões, Grande Oficial da Ordem de Santiago da Espada.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho ocupa Tilsit e Cracóvia, na Polónia. No Japão, tropas norte-americanas desembarcam em Iwo-Jima.

1960 - Os Estados Unidos e o Japão assinam o Tratado de Cooperação e Segurança Mútua.

1964 - Num jogo de futebol da Taça do Brasil, entre o Santos e o Grémio, o futebolista Pele vai para a baliza não sofrendo nenhum golo.

1966 - Indira Gandhi torna-se primeira-ministra da Índia.

1976 - Otelo Saraiva de Carvalho é preso após a divulgação do relatório preliminar sobre o 25 de novembro.

1978 - O PS, de Mário Soares, e o CDS, de Diogo Freitas do Amaral, assinam um acordo para a formação do II Governo Constitucional.

1982 - Morre, em São Paulo, com 36 anos, a cantora brasileira Elis Regina.

1984 - O líder cubano Fidel Castro condecora o líder do Partido Comunista Português Álvaro Cunhal.

1985 - João Campos sagra-se campeão do Mundo der 3000m em pista coberta, nos Jogos Mundiais de pista Coberta de Paris.

1997 - A portuguesa Joana Lemos conquista a taça para senhoras do Rali Paris-Dakar.

2003 - Morre, com 86 anos, a jornalista e escritora francesa Françoise Giroud.

2004 - A Agência Espacial Europeia divulga a primeira imagem da superfície de Marte obtida pela sonda Mars Express.

2006 - É aprovada no parlamento, por todos os partidos, exceto o PSD que se absteve, a lei da música nacional, que prevê quotas mínimas de música portuguesa nas rádios entre 25 a 40 por cento.

- O Ministério das Finanças autoriza a concessão pelo Estado de uma contragarantia à garantia do Fundo de Resolução bancário à dívida de 746 milhões de euros emitida pela sociedade veículo que detém ativos do Banif.

2007 - É publicado em Diário da República o novo Estatuto da Carreira Docente, que entra em vigor no dia 20.

2008 - O velejador português João Rodrigues sagra-se vice-campeão mundial de prancha olímpica (classe RS:X), após a Medal Race (última prova, destinada aos dez melhores classificados) da prova que decorreu em Takapuna Beach, Nova Zelândia.

2010 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, condecora o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.

2011 - O árbitro italiano Pierluigi Collina, já retirado da competição, é considerado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o melhor árbitro do último quarto de século.

2013 - O piloto português Ruben Faria (KTM) termina na segunda posição o rali de todo-o-terreno Dakar, a melhor classificação de sempre de um português na prova, sendo apenas batido pelo francês Cyril Despres (KTM).

2020 - O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revela mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de 'Luanda Leaks', que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

2021 - O Benfica deteta 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica, 'staff', incluindo o presidente Luís Filipe Vieira, no decurso dos testes realizados desde dia 16, pondo em causa a participação da equipa nas competições de futebol.

- O guarda-redes Tom King, do Newport County, da quarta divisão inglesa de futebol, fixa em 96,01 metros o novo recorde do mundo para o do golo marcado de maior distância em uma partida oficial de futebol.

2022 - Portugal ultrapassa os dois milhões de pessoas infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia de covid-19, o que equivale a cerca de 20% da população.

