'Corinthian' fez hoje a sua estreia no porto do Funchal

Foi com 82 passageiros e 65 tripulantes a bordo que o 'Corinthian' fez a sua estreia, hoje, no porto do Funchal. A sua vinda inaugural à Madeira tinha sido adiada, em Novembro, devido à greve dos pilotos de barra.

Esta terça-feira, o navio pequeno que foi fretado por um operador norte-americano, Grand Circle Travel, e que trabalha sobretudo com o mercado dos Estados Unidos, chegou vindo de Lanzarote. Todos os passageiros desembarcam no Funchal, dando lugar a outros 91 que rumam, amanhã, para Lanzarote, uma das escalas do cruzeiro que está a realizar pela costa ocidental africana, Cabo Verde e Senegal, Canárias e Madeira.

Também hoje deu-se a habitual visita do 'Mein Schiff 1', que chegou de Las Palmas, com 3.024passageiros e 1.015 tripulantes para uma escala de 39 horas. A sua saída está prevista para as 14 horas de amanhã, de volta ao arquipélago das Canárias. Iniciou este cruzeiro no passado dia 7, em Grã-Canária, está agora a fazer escala no Funchal, seguindo-se La Palma, Tenerife, Fuerteventura e Grã-Canária, onde termina o cruzeiro a 14 de Janeiro, isto para quem optou pela modalidade de 7 dias. Quem preferiu o itinerário de 14 noites, vai prolongar a viagem até o próximo dia 21, visitando o Mindelo e a cidade da Praia, em Cabo Verde.