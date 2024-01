No coração da cidade do Funchal, o restaurante Tipografia destaca-se como um verdadeiro refúgio para os amantes da gastronomia mediterrânica, atraindo pessoas de todos os contextos com a sua notável combinação de pratos requintados e atmosfera única e cosmopolita que fornece a todos os que o visitam.

Situado no Castanheiro Boutique Hotel, este restaurante oferece uma experiência gastronómica completa tanto para os hóspedes do hotel quanto para os moradores locais, proporcionando momentos de pequenos prazeres através do seu menu variado como também da atenção prestada pelos colaboradores dedicados, tanto no serviço de sala como na cozinha.

Cada prato servido é uma jornada sensorial e cada degustação representa uma sinfonia de sabores cuidadosamente elaborada pelas mãos talentosas do Chef executivo Maurício Gonçalves.

Em destaque temos para si menus exclusivos para celebrar o Carnaval, no dia 9 fevereiro, e Dia dos Namorados dia 14 de fevereiro. Reserve já o seu lugar!

Visite o Restaurante Tipografia, para almoço ou jantar das 12:00h às 15:00h ou das 19:00h às 22:00h

Reservas através dos contactos

(+ 351) 291 200 100

[email protected]