Rui Sinel de Cordes regressa à Madeira em Abril

Rui Sinel de Cordes regressa, no dia 18 do próximo mês de Abril, à Madeira, com um novo espectáculo de stand up comedy, 'King Cordes'.

Com duas décadas de trabalho, Sinel de Cordes volta ao palco do Centro de Congresso da Madeira, num espectáculo que retrata um confronto entre as forças do bem e do mal na luta pelo controlo da Terra Média.

Natural de Lisboa, Sinel de Cordes licenciou-se em Ciências da Comunicação, e durante estas duas décadas tem feito rir muita gente.

Fora dos palcos, lançou dois livros – ‘Blackbook’ e ‘Very Typical’ e foi colunista de imprensa na Record, na FHM e na Playboy Magazine.

Considerado um dos expoentes do humor negro em Portugal, o artista estreou-se na Madeira num espectáculo a 29 de Dezembro de 2021, integrado na sua digressão nacional 'Boémio (Liberdade - Verdade - A̶m̶o̶r̶ Humor).