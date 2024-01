Rui Caetano destaca "credibilidade" do PS na Madeira

O deputado eleito pelo PS Madeira no Parlamento madeirense Rui Caetano salientou este sábado, 13 de Janeiro, que a estrutura política regional "não é uma mera oposição", é, antes, "uma alternativa governativa", algo que, refere, é fruto da "credibilidade" existente.

"O PS, a Esquerda Democrática tem um modelo de desenvolvimento completamente diferente do que a Direita quer impor", afirmou durante a sua intervenção no Congresso Regional do PS-Madeira, que decorre este fim-de-semana na cidade do Funchal.

Para as Eleições Legislativas que se avizinham resta "continuar luta para mostrar e lembrar aos madeirenses o que o PSD e o CDS fizeram quando estiveram no poder na República".

Elencando uma séria de medidas que não foram asseguradas pela Direita, Rui Caetano apontou para o apoio socialista na construção do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira: "Com o Partido Socialista temos a construção de um novo hospital pago com 50%, com o PS temos a transferência de 14 milhões todos os anos dos jogos da Santa Casa da Misericórdia. Não é uma solidariedade, é um direito que os madeirenses têm".

O socialista terminou pedindo "luta, persistência e acreditar que é possível ganhar o poder na Região Autónoma da Madeira".