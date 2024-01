Lista para a Comissão Regional do PS Madeira encabeçada por Rui Caetano

Os socialistas madeirenses elegem este domingo, 14 de Janeiro, a Comissão Regional do Partido Socialista no XXI Congresso Regional, que decorre na cidade do Funchal. A lista, que estará a votos entre as 9 e as 11h30, é encabeçada por Rui Caetano e é composta por 71 elementos, 36 dos quais mulheres.

O PS-M aumenta a representatividade das mulheres na lista ao atribuir metade dos lugares. Trata-se da primeira vez que Caetano é indicado a presidente do órgão regional do PS, caso seja eleito vai suceder a Cafôfo.

Nuno Moreira (vice-presidente da Câmara de Machico) é candidato a presidente da Comissão de Fiscalização Económica e Financeira. Andreia Caetano candidata-se a presidente da Comissão Regional de Jurisdição.

A votação será feita por parte de cerca de 320 delegados de forma electrónica. Existem ainda duas urnas no Centro de Congressos da Madeira para aqueles que não têm acesso aos dispositivos tecnológicos.

Votação para os órgãos regionais do PS-M, Foto MP

O conclave do PS-Madeira termina hoje após dois dias de trabalho. O novo secretário-geral do Partido, Pedro Nuno Santos, estará presente e deverá intervir na sessão de encerramento agendada para as 12h30.