Rui Caetano diz ser “preciso coragem para votar no PS”

Rui Caetano

O próximo presidente da Comissão Regional pede um novo futuro para a Madeira e para os madeirenses, o que se alcança, garante, com o PS.

A madeira recebeu milhões e milhões de euros do Estado, da União Europeia e dos impostos dos bolsos dos madeirenses. Mil milhões de euros de impostos em 2023: “O que é que vão fazer com esse dinheiro?”.

O PSD e o CDS recusam-se a reduzir os impostos dos madeirenses e a redistribuir o que cobram. “É por isso que a Madeira e os madeirenses precisam do PS”.

Rui caetano diz que o PSD tem cadastro.

“É preciso coragem para votar no PS.”

Jesus Santana

O coordenador da secção das comunidades elogia o espaço que os emigrantes ganham na estrutura regional do PS.

Jesus Santana diz que o partido pode contar com os emigrantes. “A nossa Região precisa de mudanças de fundo (…), de uma nova política (…) de uma nova liderança (…) só possível com o PS e Paulo Cafôfo”.

Sara Cerdas

A eurodeputada da Madeira lembrou os 50 anos de PS, mas “falta a Madeira para alcançar Portugal inteiro”, o que vai estar já em causa daqui a dois meses.

Sara Cerdas alertou para o combate necessário aos movimentos extremistas, nomeadamente a extrema-direita e, no caso em particular, no Parlamento Europeu.

A deputada manifestou-se contra a prática do ‘orgulhosamente sós’. Contrariar essa prática, passa pelo PS.

Podem contar comigo para todas as lutas actuais e futuras.