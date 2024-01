Capitania do Porto do Funchal lança aviso de sinal 6 para mau tempo

A Capitania do Porto do Funchal reactivou o aviso de sinal 6 para o mau tempo, cerca de 24 horas depois de ter cancelado o anterior, isto após ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, às 5h44 horas locais, o referido aviso para o Arquipélago da Madeira, calculando-se "vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção".

A acompanhar o aviso, a Capitania recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".