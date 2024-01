Conheça o interior do MSC Euribia

O MSC Euribia, o navio de cruzeiros com maior eficiência energética de todos os tempos, faz esta quinta-feira, 18 de Janeiro, a sua primeira escala no Porto do Funchal.

A bordo trouxe mais de 6 mil pessoas, das quais 4.317 passageiros agora em trânsito no Funchal.

O navio atracou na Madeira pelas 7 horas, proveniente de Casablanca, para uma paragem de 10 horas, seguindo depois, pelas 17 horas, para o Porto de Tenerife.

Construído em 2023, o MSC Euribia navega sob bandeira de Malta.