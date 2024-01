SANAS Madeira descreve 2023 como "um ano de viragem"

A Associação Madeirense para Socorro no Mar aponta que o ano de 2023 ficou marcado por novos investimentos e novos projectos. O presidente da direcção, Frederico Rezende, entende que foi "um ano de viragem”.

“O ano de 2023 foi um ano de viragem. A Instituição teve uma grande reestruturação e logrou ampliar e aproximar relações externas como há muito não acontecia", descreve o responsável em nota emitida.

Frederico Rezende destaca o "enorme sucesso da Estação Salva-Vidas do Porto Moniz com os salvamentos de Vidas Humanas na costa Norte", lamentando os acidentes "quase sempre, infelizmente, nos mesmos locais”.

O presidente do SANAS Madeira realça um ano de investimentos "sem qualquer recurso a empréstimos ou financiamentos” com a "quisição de uma viatura Zoe elétrica; aquisição de dois motores de 200 cv e respetiva palamenta para a embarcação Culatra oferecida pela GNR que está a sofrer uma reconstrução a nível de casco; um motor novo de 70 cv para uma embarcação Classe C a recuperar durante o ano de 2024 e, por fim, a recuperação dos dois Arun através de um Contrato Programa e de meios próprios. Também de salientar a compra de uma máquina de lavagem de alta pressão a quente e um booster".

No que diz respeito a desejos para este novo ano, Frederico Rezende espera que “seja pelo menos igual a 2023, tendo como objectivos concluir as intervenções nos Arun, na Culatra, no Classe C, no SANAS101 e no SANAS102. Garantir a consolidação do Núcleo de Enfermagem a bordo das embarcações e estudar a criação de uma empresa de mergulho a criar pelo Sanas”.