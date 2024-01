Mais de 13.500 pessoas chegaram à Madeira a bordo de três navios

'Balmoral', 'Azura' e 'AIDAcosma' são os três navios que fazem a sua escala à segunda-feira, no Funchal, sendo que desta feita trouxeram a bordo 13.583 pessoas, sendo que 10.481 são passageiros. Os três navios estão a realizar cruzeiros na rota da CAI, Cruise in the Atlantic Islands.

O primeiro a chegar foi o 'AIDAcosma', ainda de madrugada, com 6.403 passageiros e 1.413 tripulantes, provenientes de Las Palmas. A hora de saída está prevista para as 23 horas, rumo a Tenerife, onde termina este cruzeiro.

Também o 'Azura' termina o actual cruzeiro em Tenerife, mas antes visita La Palma e Furteventura. O navio viaja com 3.004 passageiros e 1.134 tripulantes. Parte às 21h30, após uma escala de 16 horas na Madeira.

Por fim, o 'Balmoral', que chegou de Southampton, segue depois para La Palma, La Gomera, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Lisboa e Southampton, onde finaliza a viagem a 18 de Janeiro. O navio fica 10 horas na Madeira e às 20 horas navega para o arquipélago canário.