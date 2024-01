Centro Comercial 'La Vie' passa a chamar-se 'Plaza Madeira' a partir de hoje

'Plaza Madeira' é o novo nome do centro comercial que durante oito anos foi denominado 'La Vie'. O empreendimento abriu portas esta terça-feira, 16 de Janeiro, com um novo nome e uma nova gestão, a cargo da Multi Portugal.

O centro comercial foi recentemente adquirido pelo fundo de investimento imobiliário aberto CA Património Crescente, fundo gerido pela Square Asset Management. O espaço pretende agora afirmar-se como um ponto de passagem e de visita incontornável para quem vive, trabalha e visita não só o centro do Funchal, mas também toda a Região.

Em simultâneo com esta mudança de gestão, é concretizada uma operação de rebranding, materializada na nova marca 'Plaza Madeira', com uma imagem diferenciadora e moderna.

"O nome 'Plaza' está associado a um espaço de convívio, uma zona comum que catalisa muitos tipos de encontros e de interesses, como é o caso. O nome remete para a conveniência urbana, feita de trocas simbólicas e de diálogo", explica a empresa gestora em nota emitida.

"O símbolo representa a planta do edifício e os seus 3 pisos. Remete também para um ponto de encontro, por fazer lembrar um pin de localização", pode ler-se.

O posicionamento enquanto verdadeiro meeting point da cidade e da Região está reflectido na assinatura do 'Plaza Madeira' – 'Passa por aqui', "o mote para uma visita a um local de passagem obrigatória para compras, lazer e entretenimento, e o epicentro de eventos, em estreita ligação com as tradições e momentos festivos da Região, que serão dados a conhecer em breve".

O 'Plaza Madeira', gerido pela Multi Portugal, apresenta-se ao mercado com uma imagem fresca e apelativa, uma abordagem nova e diferenciadora, focada nos segmentos de moda e de lifestyle, e com uma aposta clara na constante qualificação do leque de marcas e serviços disponibilizados aos visitantes.

IKEA Estudo de Planificação, Pepe Jeans, Skechers, UCB, Geox, Scalpers e Flying Tiger são marcas presentes no centro comercial em exclusividade, às quais se juntam como principais lojas-âncora Worten, Massimo Dutti, SportZone, Cortefiel, Tiffosi, Denim e o supermercado Pingo Doce.

É com satisfação que hoje damos as boas-vindas e nos apresentamos a todos os madeirenses. O 'Plaza Madeira' é muito mais do que uma simples mudança de imagem num centro comercial já existente. É um novo ciclo que se abre, com uma nova abordagem, com uma aposta muito clara e consistente na qualidade da experiência proporcionada e em ter uma oferta comercial que responda às necessidades e expectativas aos nossos visitantes. Queremos fazer parte do dia-a-dia dos madeirenses, um verdadeiro meeting point onde poderão encontrar o que desejam, sejam compras, lazer ou entretenimento. O desafio que deixamos é tal como expressa a nossa assinatura: “Passa por aqui”. Esperamos por uma visita em breve! Vitor Rodrigues, Center Manager do PLAZA Madeira.

Sobre o 'Plaza Madeira'

Gerido pela Multi Portugal, o centro conta com uma área bruta locável de 15970 metros quadrados, beneficia de uma localização privilegiada no centro do Funchal, junto à área que reúne os principais serviços da cidade e a poucos minutos do Porto do Funchal. A infra-estrutura conta com 68 lojas, distribuídas por três pisos comerciais, uma área de restauração com 9 restaurantes e disponibiliza 859 lugares de estacionamento.