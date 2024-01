Piso molhado exige cautelas e o trânsito já se ressente

Um congestionamento já com alguma dimensão, mais de 4 km de extensão, está a dificultar a vida de quem tenta chegar esta manhã ao trabalho ou à escola, sobretudo no sentido Machico - Funchal.

O trânsito lento desde o nó de Pestana Júnior, com alguns focos de maior abrandamento nas saídas e entradas da Via Rápida coloca a dupla fila nesse sentido rumo ao Funchal até à subida além do Caniço de Baixo.

Ver Galeria

No sentido oposto, alguma dificuldade para quem tenta entrar na cidade a partir do nó de Câmara de Lobos, mas também na descida para a rotunda do Hospital, gerando algum tráfego mais lento.

A chuva que cai com alguma insistência, algum nevoeiro na zona da Cancela, mas sobretudo o piso molhado por toda a parte, são gerados destes maiores constrangimentos, pelo que urge cada condutor adoptar uma condução cuidada e defensiva.