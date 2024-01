Na Madeira faz-se obra, em Lisboa mais um slide

É com grande satisfação que a cada semana que passa, no trajecto que faço entre a Ponta do Sol e o Funchal, posso ver o evoluir a bom ritmo da obra do novo Hospital da Madeira.

Uma obra que teve como seu grande impulsionador Miguel Albuquerque. O Presidente do PSD/Madeira e do Governo Regional prometeu e cumpriu. E dessa promessa surgiu a maior obra pública do país a decorrer no momento. A maior obra pública do país e a obra mais reivindicada pelos madeirenses nos últimos anos.

Este é mais um exemplo do que é ter o PSD em funções governativas. Enquanto na Madeira o PSD avançou para a construção do Hospital Central e Universitário da Madeira, em Lisboa o PS ainda não conseguiu passar o Hospital Oriental de Lisboa do powerpoint para o terreno. A cada ano que passa, na Madeira, o novo Hospital ganha mais forma. A cada ano que passa, em Lisboa, o novo Hospital Oriental ganha mais um slide nos powerpoints do PS. Por este andar, o novo Hospital Oriental de Lisboa será como o novo aeroporto de Lisboa se o PS voltar a ganhar as eleições. Nem daqui a mais 50 anos…

É que o PS não só não faz na República como procura colocar entraves quando as Regiões Autónomas procuram fazer. Felizmente na Madeira houve a coragem política de se avançar para a obra mesmo sem garantias de solidariedade por parte da República. Que não haja dúvidas: à espera do Governo Central jamais teríamos as obras em curso.

Claro que o PS percebeu o descontentamento dos madeirenses com a sua posição e veio correr atrás do prejuízo. Anunciou que comparticiparia 50% da obra como se de uma esmola à Madeira se tratasse. Mal seria se não houve qualquer financiamento por parte da República para aquela que é a maior obra pública do país. Para uma obra de grande interesse nacional que vai servir não só a Madeira, mas o País. A Madeira também faz parte do todo nacional.

Uma comparticipação que tem surgido a muito custo, com vários artifícios burocráticos e políticos pelo meio, e com vários e bons atrasos, à boa moda socialista, diga-se.

Fico sempre estupefacto quando vejo os deputados do PS eleitos pela Madeira falar sobre o Novo Hospital. Falam como se o Governo da República estivesse a fazer um favor à Madeira. Falam como se estivéssemos a receber uma esmola e que, por isso, devíamos estar gratos e submissos. Parece que os senhores deputados do PS preferiram que não houvesse nenhum financiamento da República. Parece que queriam que fosse o orçamento da Madeira e o dinheiro dos madeirenses a pagar na totalidade uma obra que interessa ao país.

Os senhores deputados eleitos pelo PS que tenham a coragem de assumir aos madeirenses que os preferiram sobrecarregar com a totalidade dos custos do Hospital Central e Universitário da Madeira. Deputados que foram eleitos para defender no Parlamento os interesses da Madeira, e dos madeirenses, mas que preferem que seja a Região a suportar custos que não deveriam ser (só) seus. Deputados que preferem que a Madeira não se desenvolva para culpar o PSD no Governo Regional. Uma postura mesquinha e censurável, que em nada se preocupa com o bem-estar das famílias madeirenses e que desonra o motivo da sua eleição.

Já vimos que o PS vive de anúncios em anúncios, e de promessas em promessas, com slides atrás de slides. Estamos todos fartos disso. Queremos um governo que governe.