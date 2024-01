Tribunal Constitucional valida coligação 'Madeira Primeiro'

O Tribunal Constitucional já apreciou e anotou o pedido do PSD e do CDS para a constituição da coligação 'Madeira Primeiro', com o objectivo de concorrerem juntos às Eleições Legislativas nacionais, para a escolha dos deputados à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Região Autónoma da Madeira. O acto eleitoral está marcado para 10 de Março.

Estão, assim, validadas as decisões tomadas nas reuniões do Conselho Regional e da Comissão Política de cada um dos dois partidos, em Dezembro do ano passado, que careciam, por imperativo legal, desta validação dos juízes do Palácio Ratton.

Antes mesmo desta apreciação por parte do Constitucional, já os partidos divulgaram a lista de candidatos que concorrem a São Bento pelo PSD-M e pelo CDS/PP-M. Pedro Coelho, actual presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos encabeça o conjunto, seguido de Paula Margarido, Paulo Neves, Carla Spínola, Lavínia Côrte e Bruno Sousa, completando, assim, os efectivos.