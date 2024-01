Bolsa de Lisboa fecha em baixa com PSI a perder 1,35%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje a sessão em queda, com o índice PSI a baixar 1,35% para 6.415,15 pontos pressionado por fortes descidas da Mota-Engil, do BCP e da EDP Renováveis.

A Mota-Engil caiu 4,51% para 4,45 euros, o BCP perdeu 3,95% para 0,29 euros e a EDP Renováveis desceu 3,63% para 16,05 euros.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 12 desceram, três subiram e uma ficou inalterada (Ibersol em 6,68 euros).

A EDP também ficou nas maiores descidas ao recuar 2,25% para 4,38 euros.

Entre as cotadas com quedas inferiores a 1%, ficaram CTT (3,59 euros), Sonae (0,89 euros), Navigator (3,57 euros) e Greenvolt (8,15 euros).

Com subidas terminaram a Jerónimo Martins (0,75% para 21,44 euros), a Semapa (0,58% para 13,82 euros) e a Galp (0,37% para 14,91 euros).

No resto da Europa, as descidas foram mais brandas. Madrid caiu 0,82%, Londres 0,48%, Frankfurt 0,30%, Paris 0,18% e Milão acabou a sessão com uma ligeira variação positiva de 0,03% graças à banca.

No mercado de matérias-primas, o barril de petróleo Brent, de referência na Europa, recuava 0,08% para 78,09 dólares.