Wall Street fecha em alta à espera de boas notícias sobre a inflação

A bolsa nova-iorquina fechou ontem em alta, puxada pelo setor da tecnologia e com os investidores à espera de boas notícias na quinta-feira respeitantes à evolução dos preços.

Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,45%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,75% e o alargado S&P500 progrediu 0,57%.

Na quinta-feira de manhã, os investidores vão conhecer a evolução do índice de preços no consumidor relativo a dezembro. Segundo um inquérito da MarketWatch, é esperada uma subida de 3,2%, depois de 3,1% no mês anterior.

A inflação subjacente, que exclui elementos voláteis, como a energia e a alimentação, deve cair para 3,8% dos quatro por cento anteriores.

"Sem verdadeiras novidades económicas ontem, acredito que os atores do mercado estão na expectativa de um índice de preços favorável na quinta-feira", estimou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Durante um discurso em White Plains, o presidente do banco da Reserva Federal (Fed) em Nova Iorque, John Williams, não foi esclarecedor quanto às expectativas do banco central quanto à inflação.

"Penso que devemos manter uma política restritiva durante um certo tempo para atingir plenamente os nossos objetivos", disse. "So será apropriado reduzir o grau de restrição quando estivermos convencidos de que a inflação está a evoluir para dois por cento de maneira durável", acrescentou.

Mas, ao mesmo tempo, Williams considerou os recentes indicadores "muito encorajadores".

Para Bryant VanCronkhite, principal gestor de investimento da Allspring Global Investments, "se os dados da inflação não mostrarem que está a descer, os investidores vão digerir isto com uma baixa".

A época dos resultados trimestrais vai começar na sexta-feira com os grandes bancos, casos de Bank of America, JPMorgan e Wells Fargo.

"Há riscos reais para os lucros das empresas", inquietou-se Bryant VanCronkhite. "Penso que as previsões dos analistas são um pouco elevadas de uma maneira geral", estimou, em declarações à AFP, convidando os investidores bolsistas a "serem mais prudentes que otimistas no curto prazo".