Se não tem carta e é multado ao pedal, não há pontos a perder

Bom dia. Uma das notícias dos jornais publicados hoje revela uma falha na lei. Leia e veja as capas desta segunda-feira, 15 de Janeiro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Detenções da PSP caem a pique. Protestos travam atividade operacional da polícia"

- "600 baixas fiscalizadas por ano a pedido de patrões"

- "Benfica-Rio Ave (4-1). 'Novo' Neymar deixa Luz a sonhar"

- "FC Porto-Sp. Braga (2-0). Dragão de 'Champions' derrota Braga"

- "Registo histórico. Amorim é o campeão da primeira volta"

- "Pensões. Ventura promete mas não diz como paga"

- "215 mil euros. Supremo tira indemnização a vítima de operação"

- "Desde 2014. Mais de 63 mil testamentos vitais já registados"

- "Igreja. Bispos e vítimas abrem diálogo".

No Público:

- "Estágios pagos só em regiões onde há falta de professores"

- "Análise de Bárbara Reis. Preparem-se: o Chega já não é só gritos e jantares"

- "Administradora demissionária: Hospital de Santa Maria 'não sobrevive' com financiamento por capitação"

- "Futebol: FC Porto e Benfica mantém distâncias para o líder da Liga na primeira volta"

- "Nova série: Matilha, com Afonso Pimentel e Margarida Vila-Nova, estreia-se na RTP e na Amazon Prime"

- "'O emprego científico foi a nossa grande prioridade'. Entrevista: Ministra da Ciência faz balanço"

- "EUA: Arranca no Iowa possível regresso de Trump à Casa Branca"

- "Fórum Económico: Davos de olhos postos no Médio Oriente e na recessão"

- "Perfil: O agente de barba ruiva que pôs os polícias a ferro e fogo"

No Jornal de Notícias:

- "Ciclistas multados e sem carta escapam à perda de pontos"

- "FC Porto 2-0 Braga: Marcação cerrada"

- "Benfica 4-1 Rio Ave: Liga. Di Maria, João Neves e Rafa acordam águia"

- "Metro do Porto: Linhas em construção tiram 30 mil carros das ruas"

- "Praga: Erradicação da vespa asiática é impossível"

- "Justiça: Relação reduz indemnização a jovem morto em despiste"

- "Parlamento: Revisão constitucional e freguesias ficam para trás"

- "Chega: Ventura distribui promessas por todos"

- "Vila Real: Teatro capta um milhão de espetadores em 20 anos"

No Diário de Notícias:

- "Luís Montenegro. As viagens ao Euro2016 e os cheques 'martelados'"

- "Integração: Depois de dois anos à espera do cartão da FPF, Milad, afegão de 13 anos, fez agora o primeiro jogo"

- "Onde estava há 50 anos? Carlos Tê, letrista e escritor"

- "Habitação: Portugueses são os mais penalizados com subida de juros"

- "Convenção. Luta contra dependentes de subsídios, ordem e um 'banho de ética' à República: o Chega não mudou"

- "Segurança: PJ detém em Loures presumível operacional do grupo criminoso PCC"

- "Saúde: Ministro diz não existirem suspeitas de contágio em caso de sarampo em Lisboa"

- "Gaza: 100 dias desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Cessar-fogo longe do horizonte"

- "FC Porto: Os trunfos de André Villas-Boas para destronar Pinto da Costa"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Peter Villax: 'Estamos continuamente a subornar o eleitorado'. 1.000 euros de salário mínimo em 2028? Valor 'devia ser muito mais elevado'"

- "2024 ameaça ser um ano perdido nos resíduos"

- "Bolsa: Jerónimo, Corticeira e REN são as favoritas do CaixaBI. Analistas deste banco antecipam um ano de ganhos no PSI"

- "Davos: Elite mundial discute guerra, clima e crise económica"

- "Dissolução: Legislatura foi curta, mas das mais produtivas"

- "Famílias mais pobres têm fatia cada vez menor na habitação"

- "Preço das viagens aéreas deve estabilizar, após fortes subidas"

- "Investidor privado. Impostos: datas, novidades e detalhes que fazem diferença"

No O Jornal Económico:

- "Global Media tem seis propostas que vão desde o aumento de capital à compra do 'JN' e TSF"

- "NOS faz 'upgrade' de rede de quinta geração para 5G 'puro' até ao final do ano"

- "Compra de dívida pública em 'operação secreta' de Medina consumiu entre 30% e 40% da almofada financeira do IGCP"

- "'Esperamos que o próximo Governo esteja aberto à negociação e não apenas à audição': José Moreira, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior"

- "Topo da Agenda: Davos, Eurogrupo e contas da Banca"

- "Guterres e Cláudia Azevedo no Fórum Económico Mundial"

- "Pressões inflacionistas estão de volta"

No A Bola:

- "FC Porto-SC Braga (2-0). Benfica-Rio-Ave (4-1). Firmes na luta"

- "FC Porto impõe-se ao SC Braga, Benfica goleia depois de sofrer"

- "Benfica. Lateral-esquerdo Álvaro Fernández já está em Lisboa"

- "Vizela-Boavista (1-4). Abascal faz golo do outro mundo"

- "Sporting. Alfaiate de Nuno Santos dá pormenores do fato para a Gala da FIFA"

- "Espanha. Real segue Supertaça com 'hat-trick' de Vinicius"

- "CAN-2023. Moçambique trava Egito de Rui Vitória"

No Record:

- "Benfica-Rio Ave (4-1). Chegou viu e Marcos. Estreia de sonho do reforço das águias"

- "FC Porto-Sp. Braga (2-0). Crise já era"

- "Sporting. Paulinho rejeita Arábia"

- "Sporting. Nuno Santos corre hoje pelo Puskás"

- "Basquetebol. FC Porto-Sporting (81-79). Dragões na final da Final Four da Taça"

- "Futebol feminino. Racing Power-Benfica (1-1). Sporting-Damaiense (1-1). Dia de surpresas"

E no O Jogo:

- "FC Porto-Braga 2-0. O dragão voltou. Triunfo incontestável dos portistas atrasa minhotos"

- "Conceição: 'Estamos aqui para dar luta pelos objetivos'. Artur Jorge: 'Faltou energia e sermos mais combativos'"

- "Benfica-Rio Ave 4-1. Leonardo brilha com ouro de Rafa. Vila-condenses dominadores até ao vermelho a Aderllan, que mudou o resultado de empate para goleada"

- "Sporting: Newcastle em Lisboa por Diomandé. Ingleses querem baixar cláusula, fixada em 80MEuro"

- "Taça Asiática: Mehdi Taremi a seco no banquete do Irão. Persas despacham Palestina com 4-1"

- "Basquetebol: FC Porto elimina Sporting da Taça (81-79). Benfica, Imortal e Póvoa também na Final Four"