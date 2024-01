Poste de electricidade incendiou-se no Funchal

Um poste de iluminação pública, mesmo junto a uma paragem de autocarros, incendiou-se, esta manhã, no Funchal.

O incidente, que aconteceu junto à Casa de Saúde João de Deus, no Caminho do Trapiche, iniciou-se com uma pequena faísca antes de se intensificar rapidamente.

Apesar do perigo existente, nenhuma das pessoas, que se encontravam na paragem ficaram feridas.