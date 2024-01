Bolsa de Lisboa sobe 0,90% com Mota-Engil a avançar 4,17%

A bolsa de Lisboa encerrou ontem a sessão em alta, com o índice PSI a subir 0,90% para 6.454,32 pontos e a Mota-Engil em destaque nos ganhos, prolongando a valorização que conseguiu em 2023.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 ficaram em alta e quatro em baixa. A Mota-Engil, que liderou as subidas, avançou 4,17% para 4,13 euros, depois de ter encerrado o ano com um ganho acumulado acima de 230%.

O BCP também registou uma forte valorização (3,35% para 0,28 euros). O banco indicou na segunda-feira que vai antecipar o reembolso de obrigações no valor de 400 milhões de euros, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em sentido contrário, as duas cotadas do grupo EDP foram as que mais perderam. A EDP Renováveis desceu 2,91% para 17,99 euros e a EDP baixou 1,36% para 4,49 euros.

As principais bolsas europeias terminaram a primeira sessão do ano divididas entre ganhos e perdas. Londres baixou 0,15% e Paris 0,16%, mas Frankfurt subiu 0,11%, Milão 0,57% e Madrid 0,79%.