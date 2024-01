Cerca de 40 tunisinos desaparecidos no mar

Cerca de 40 migrantes tunisinos que tentavam chegar a Itália, numa "operação de emigração ilegal", estão desaparecidos há cinco dias no mar, anunciou hoje a Guarda Nacional da Tunísia.

De acordo com as forças de segurança, os tunisinos deixaram a cidade da costa sul Sfax na noite de 10 para 11 de janeiro a bordo de um barco.

Guarda Nacional salientou que lançou uma operação de resgate após ter sido alertada por familiares dos desaparecidos.

A Tunísia é, em conjunto com a Líbia, o principal ponto de partida para milhares de migrantes que procuram chegar à Europa.

Nos primeiros 11 meses do ano passado, as autoridades tunisinas intercetaram mais de 69.963 pessoas candidatas à emigração ilegal, mais do dobro do registado no mesmo período de 2022, segundo dados transmitidos à agência France-Presse (AFP) pelo porta-voz da Guarda Nacional.

Deste total, 77,5% (54.224) eram estrangeiros, a maioria nacionais da África Subsaariana e os restantes tunisinos (15.739), em comparação com 59% dos estrangeiros em 2022 (18.363) e 12.961 tunisinos.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 2.270 pessoas morreram em 2023 no Mediterrâneo central enquanto tentavam chegar clandestinamente à Europa.