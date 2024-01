Oposição acusa o Governo Regional de tudo fazer para manter o monopólio da GESBA

Celestino Sebastião, do CH, fez uma intervenção em que apoiou os projectos de resolução do PS sobre o sector da banana, nomeadamente o quer diz respeito ao monopólio do sector pela GESBA, o baixo valor pago aos produtores e a existência de seguros desadequados ao sector.

O CH defende a realização de uma auditoria independente à empresa pública que gere o sector da banana.

Rafael Nunes, do JPP, lembra que são os próprios agricultores a "acusar a empresa de tomar decisões sem ouvir os produtores".

O Governo Regional, acusa o deputado, "bloqueia qualquer alternativa" e mantém blindado o monopólio da GESBA. Para o reconhecimento de uma associação, como determina a portaria em vigor, são necessários 100 produtores e um volume de comercialização de 5 milhões de euros.

Por isso, só através da GESBA, é possível aos agricultores aceder aos apoios europeus.

Rafael Nunes também acusa o Governo Regional de pagar "menos" pela banana do que era pago pelas cooperativas.

Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, considera que o que está em acusa, no que diz respeito à GESBA, é haver "um único comprador" que condiciona o mercado e retira, aos consumidores, o poder de escolha.

"Para isso não contem com os liberais", garante o deputado que acusa o Governo Regional de, no sector da banana, manter uma "política de índole socialista que prejudica os produtores e consumidores".

Roberto Almada, do BE, não defende "o regresso às cooperativas de má memória", mas apoia a "liberdade" de os produtores se associarem.