Nascimentos caem para metade em 40 anos. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 13 de Janeiro. 2023 veio confirmar o agravamento da quebra da natalidade na Madeira. Os últimos 3 anos estão entre os 4 da última década em que não se chegou aos 1.800 bebés, sendo, por isso, os mais ‘negros’ desde 1970.

O destaque fotográfico refere-se à notícia Associação da Hotelaria de Portugal contra as taxas turísticas municipais na Madeira. Presidente da AHP, Bernardo Trindade, defende que o melhor caminho é a criação de um ‘imposto’ regional e refere que os hoteleiros têm de ter uma palavra a dizer no uso das verbas. Receitas obtidas sobre os cruzeiros nos Açores são do Governo e não das autarquias, contrariando a tese de Calado em relação ao Funchal.

Outros destaques:

Fugiu com 240 mil euros em saco de supermercado. Mascarado roubou fortuna de banco em Câmara de Lobos, à mão armada, fugindo no carro de outro cúmplice. PJ investiga crime. População sobressaltada. Junta pede mais policiamento. Câmaras de vigilância instaladas até Junho.

Reforço extra de camas para cuidados continuados em saúde mental.

E, por fim, Manifestação histórica. Elementos da PSP, GNR, Polícia Marítima e Guarda-Prisional marcam forte presença na Praça do Município. Estrangeiros impedidos de adquirir ou renovar títulos de residência.

