PS-Madeira elege novos órgãos e define trajecto rumo às Legislativas nacionais

A Comissão Regional do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) reuniu-se esta terça-feira para eleger os novos órgãos do partido. Do encontro presidido por Rui Caetano, saíram os nomes dos novos vice-presidentes da estrutura regional, bem como dos elementos que compõem o Secretaiado Regional, a par da confirmação de Marta Freitas como nova Secretária-Geral.

Aos jornalistas, Paulo Cafôfo não adiantou, para já, quem o vai acompanhar na lista para a Assembleia da República, dando conta de que tal só será anunciado após a aprovação da lista pela Comissão Política, órgão que também será eleito hoje.

O presidente do PS-Madeira complementou, acrescentando que decidiu assumir o lugar de cabeça-de-lista "por considerar que as grandes decisões para o futuro da Região passarão pela Assembleia da República". "A Madeira é a causa da minha vida", disse Cafôfo, justificando que "neste momento é muito importante dar a cara pelo partido, para, na Assembleia da República defender os interesses dos Madeirenses e dos Porto-santenses”.

A seu favor 'jogam', conforme referiu, "a experiência acumulada, com destaque para estes dois anos em que integrei o Governo, pelo conhecimento das dinâmicas do executivo e do parlamento, mas também pelas pessoas e contactos efectuados, que serão, certamente, relevantes e que desejo colocar ao serviço da Região”, sustentou o líder dos socialistas madeirenses.

O órgão máximo do PS-Madeira entre congressos, presidido por Rui Caetano, elegeu, desta feita, os 20 membros da Comissão Política, numa lista totalmente paritária, aliás como já tinha sido o caso na lista da Comissão Regional.

Da mesma forma, foram eleitos Miguel Iglésias, Célia Pessegueiro e Avelino da Conceição como vice-presidentes do partido para o actual mandato. Para o Secretariado Regional, foram igualmente eleitos Elisa Seixas, Gonçalo Jardim, Hugo Alexandre, Jacinto Serrão, Leonilde Cassiano, Madalena Nunes, Nádia Melim, Patrícia Agrela e Ricardo Pestana e Sérgio Abreu, metade dos quais se estreiam nestas funções. A estes elementos do Secretariado Regional, juntam-se ainda, por inerência de funções, o presidente da JS, a presidente das Mulheres Socialistas e o líder do Grupo Parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

O encontro desta terça-feira serviu, ainda, para confirmar a já anunciada eleição de Marta Freitas como nova secretária-geral do PS-Madeira, a primeira mulher no cargo.