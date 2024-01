Socialistas mobilizados elegem órgãos regionais

O Partido Socialista da Madeira elegeu este domingo, 14 de Janeiro, os órgãos regionais com elevada mobilização expressa pela unanimidade dos resultados: superior a 90%.

A eleição decorreu no XXI Congresso Regional do PS Madeira, evento para o qual foram convidados todos os partidos políticos com assento no Parlamento madeirense, à excepção do Chega.

Conforme noticiou o DIÁRIO, em primeira mão, a Comissão Regional (93%), composta por 71 elementos, 36 dos quais mulheres, é presidida por Rui Caetano, que ocupará a posição pela primeira vez, sucedendo a Paulo Cafôfo. Alberto Olim é o 'vice'.

Nuno Moreira (vice-presidente da Câmara de Machico) ficará à frente da Comissão de Fiscalização Económica e FinanceiraV (91%), seguido de Carla Tomé. Já Andreia Caetano preside a Comissão Regional de Jurisdição (92%), em segundo lugar está Rui Almeida.

A votação foi feita por parte dos cerca de 320 delegados de forma electrónica. Foram também disponibilizadas duas urnas no Centro de Congressos da Madeira para aqueles que não têm acesso aos dispositivos tecnológicos.