Estatutos do PS Madeira serão "revistos e adaptados aos novos tempos"

A Comissão Regional do PS Madeira vai criar um grupo de trabalho para proceder à elaboração de uma proposta de revisão dos estatutos. A medida foi aprovada pela maioria dos cerca de 320 delegados do Congresso Regional este sábado, 13 de Janeiro, na cidade do Funchal.

Com três abstenções e zero votos nulos, o grupo de trabalho foi aprovado com vista a alterar os estatutos do PS Madeira, que devem ser "revistos e adaptados aos novos tempos de forma refletida", descreveu Andreia Caetano, presidente da Comissão de Verificação de Poderes.