PS-Madeira elege mesa e aprova regimento da comissão regional esta terça-feira

Rui Caetano, presidirá esta terça-feira, ao final do dia, à comissão regional do Partido Socialista da Madeira. Esta é a primeira reunião do órgão máximo do PS-Madeira entre congressos, e cuja nova composição resulta da eleição dos órgãos do partido durante o XXI Congresso Regional que se realizou no passado fim-de-semana.

Da Ordem de Trabalhos constam oito pontos, começando pela eleição da mesa da comissão regional e aprovação do regimento da comissão regional.

Nos termos dos estatutos segue-se a eleição da secretária-geral do PS-Madeira, de até três vice-presidentes do PS-Madeira e do secretariado regional, todos estes por proposta do presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, bem como a eleição dos elementos da comissão política regional.

Serão também discutidas e votadas as moções sectoriais apresentadas no XXI Congresso.

A sessão terminará após a análise da situação política por parte dos comissários regionais presentes.

No final a reunião estarão formalmente escolhidos os diversos elementos que integrarão os órgãos do PS-Madeira durante a vigência do mandato que se inicia após a eleição de Paulo Cafôfo no passado dia 2 de Dezembro.