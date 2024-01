PPM-Madeira vai "concorrer sozinho" às Eleições Legislativas

O PPM Madeira, através de comunicado, informa que nas próximas eleições Legislativas à Assembleia da República, que estão agendadas para o dia 11 de Março, o círculo eleitoral da Região Autónoma da Madeira vai "concorrer sozinho", sem qualquer coligação com a Aliança Democrática (AD) a nível nacional.

O PPM Madeira entende que neste momento não há condições para fazer coligações com o PSD e CDS, porque estes dois partidos neste momento não têm políticas de interesse à Madeira e aos madeirenses, para além de termos um projecto credível de longo prazo e ao aceitar uma proposta de coligação, iríamos deitar todo o nosso trabalho e projecto por terra. O PPM Madeira, jamais irá defraudar o nosso projecto e os eleitores que confiam o seu voto no partido. Paulo Brito, coordenador do PPM Madeira

No entanto, o PPM-Madeira deixa os parabéns à direcção nacional pelo acordo alcançado a nível nacional, sublinhando que é um acordo "que não interfere com o projeto para a Região. "Temos a autonomia e o apoio da direcção nacional do partido", finaliza.