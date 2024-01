Assembleia elege representantes em duas comissões

O parlamento elege, est amanhã os representantes no grupo de trabalho para adaptação à Região das legislação sobre transferências de competências para as autarquias.

A lista conjunta do PSD e do PS, com João Paulo Marques (PSD) e Alberto Olim (PS), foi eleita, com 40 votos a favor, 1 voto contra e 6 brancos.

A ALM também elegeu os representantes na Comissão de Acompanhamento do Programa Regional de Apoio à Comunicação Social - MEDIARAM.

A lista conjunta é composta por Adolfo Brazão (PSD) e Carlos Coelho (PS) foi eleita também com 40 votos a favor, 1 voto contra e 6 votos em branco.