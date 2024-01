JPP acusa SESARAM de omitir "real situação das listas de espera"

O Juntos Pelo Povo voltou a solicitar ao Serviço Regional de Saúde da Madeira documentos relativos às Listas de Espera, acusando o Governo Regional de omitir "real situação".

O pedido surge pela mão de Lina Pereira, também deputada do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira, que pretende aceder aos números relativos a 2023, lembrando que "a Saúde ainda está a recuperar de um ataque informático sem precedentes".

O partido acusa a entidade de saúde pública de fazer "desaparecer" quase 20 consultas de especialidades da lista de 2022.

"Recordamos o compromisso de Miguel Albuquerque em 2015, para diminuir as listas de espera do SESARAM, quando, na prática, o que se verificou foi um aumento em 86% dos atos médicos em espera, com claro prejuízo para os utentes da Região", acusa o JPP.

"Mantém-se a omissão da real situação das listas de espera no SESARAM e das consequências da pandemia do covid-19 e do ciberataque", denuncia o partido, que se diz consciente "das fragilidades sofridas pelos serviços de saúde regionais após um período pandémico e de um ciberataque em Agosto último".