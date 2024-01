“O PSD em Santa Cruz padece de inveja grosseira”, acusa o JPP

O JPP foi o responsável pelo período antes da ordem do dia, no último dia de plenário desta semana, com Élvio Sousa a ironizar sobre o interesse do deputado do PSD, Brício Araújo, no que concerne ao município de Santa Cruz. “O PSD em Santa Cruz padece de inveja grosseira, de ciúme”, por não ter conseguido fazer as obras agora em curso.

Pelo meio, o parlamentar lembrou o voto de protesto contra um posto de combustível no Caniço, apresentado pelo PAN, para acusar a deputada daquele partido de agora estar “ao serviço do PSD”.

O JPP acusou ainda o Governo Regional de ser contrário aos interesses da população e lembrou a taxa turística, a única implementada ao momento no concelho de Santa Cruz, e que agora o Executivo quer ver chegar a todos os concelhos, se sobrepondo à AMRAM.

“Os senhores continuam ligados ao Partido Socialista”, acusa Brício Araújo

“É falso que câmara municipal de Santa Cruz vá avançar com uma obra de meio milhão de euros em 2024. O que vão fazer é um projecto… (…). O que estranho é que um deputado do JPP esteja a defender a República”, apontou, na resposta, o parlamentar social-democrata, falando sobre a construção da nova esquadra da PSP naquele concelho. “Os senhores continuam ligados ao Partido Socialista”, acusou.