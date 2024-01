Brício Araújo acusa PS e JPP de "mentirem" sobre o tribunal de Santa Cruz

A primeira intervenção na sessão plenária de hoje foi de Brício Araújo que abordou a visita recente à Madeira da ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro e acusou a governante, o PS e o JPP de "mentirem" aos madeirenses sobre o Tribunal de Santa Cruz.

O deputado do PSD recordou que, a 12 de Dezembro de 2022, a ministra veio à Madeira e "foi directamente para a Ponta do Sol" e prometeu concluir as obras do tribunal, iniciadas em Agosto de 2021 e que deveriam ter sido realizadas em 4 ou 6 meses. "Prometeu visitar também o Porto Santo e que havia falta da oficiais de justiça", afirmou.

Na Ponta do Sol, em 2022, a ministra também prometeu obras no Tribunal de Santa Cruz de 300 mil euros que seriam realizadas em 2023.

Agora, a 5 de Janeiro, Catarina Sarmento e Castro regressou à Madeira e voltou a visitar as obras do Tribunal da Ponta do Sol, "iniciadas em Agosto de 2021" e que continuam sem ter data para serem concluídas.

Em Santa Cruz, a ministra da Justiça foi recebida pela autarquia que "organizou a festa" e "aproveitou o palco montado para anunciar obras de 625 mil euros" para o tribunal e que, segundo a câmara, iriam arrancar este ano.

"Agora vamos à verdade", afirmou Brício Araújo que considera uma "mentira" o que foi anunciado, "pela ministra e pelo JPP" porque "o compromisso com a Câmara de Santa Cruz não foi uma obra de 625 mil euros, foi um contrato para um projecto de 20 mil euros, a ser realizado ao longo de 202".

Uma "mentira" que mostra que "o JPP continua a ser o resto da esquerda radical do PS".

Õ deputado do PSD recordou, ainda, várias situações que a ministra da Justiça se escusou a comentar e o facto de não ter vindo ao Funchal "dar a cara aos oficiais de justiça que estavam à sua espera".