SESARAM recebe 29 doentes no âmbito do protocolo com os Açores

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) recebeu, em 2023, ao abrigo dos protocolos celebrados entre a Madeira e os Açores, na área da Saúde, 29 doentes.

A maior parte destes doentes, 12, corresponde a situações de doenças cerebrovasculares (AVC), para as quais não existe capacidade de resposta do sistema de saúde açoriano.

O mesmo acontece em relação a outros tratamentos que foram prestados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao longo do ano passado, a doentes provenientes da Região Autónoma dos Açores. Para além da resposta aos casos de AVC, foram internadas dez pessoas na Unidade de cirurgia cardiotorácica, sendo que as restantes situações estão enquadradas no âmbito da ginecologia/obstetrícia, medicina interna, neurocirurgia, pediatria, assim como na medicina intensiva neonatal e pediátrica.

De referir que estas intervenções acontecem em áreas em que existe uma capacidade de resposta imediata por parte do SESARAM, tanto às situações que têm origem na Madeira como no âmbito do protocolo com os Açores.