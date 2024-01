Mónica Freitas já se pronunciou sobre a Estrada das Ginjas?

Na reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira desta terça-feira, 9 de Janeiro, o líder parlamentar do PS Victor Freitas acusou o PAN de mudar de posição relativamente à Estrada das Ginjas. Mas será que a deputada do PAN-Madeira já se pronunciou publicamente sobre este assunto?

O caminho florestal de ligação da estrada de São Vicente ao sítio das Ginjas e ao Paul da Serra está envolto em polémica desde 2019, altura em que o Governo Regional anunciou um projecto de pavimentação naquele local.

Se retrocedermos até às eleições regionais do ano passado é possível verificar no Programa Político do partido que uma das prioridades para a Natureza é “garantir a preservação e proteção da Laurissilva e a não execução do projecto da Estrada das “Ginjas” ou qualquer tipo de intervenção que ponha em causa os valores naturais que a mesma encerra, um enorme conjunto de espécies da fauna e da flora endémicas da Madeira e da Macaronésia, muitas delas ameaçadas e o serviço de ecossistema que a Laurissilva representa”.

Aquando da assinatura do acordo com a coligação PSD/CDS, Mónica Freitas reconheceu que existem temas que o partido discorda da maioria PSD/CDS, incluindo nesse conjunto a estrada das Ginjas.

Na edição do DIÁRIO de 27 de Setembro de 2023 a deputada esclareceu que relativamente a este assunto “o PAN irá continuar a defender aquilo que sempre defendeu”.

Na altura Mónica Freitas e Marco Gonçalves garantiram que tanto a estrada das Ginjas como o teleférico do Curral seriam avaliadas pelo PAN.

O partido foi crítico em relação ao projecto, mas afirmou que o principal objectivo era ouvir a população local, antes de tomar uma posição.

A deputada, que já visitou o local com especialistas e autarcas, até ao momento não se manifestou sobre o mesmo.