2.238 milhões de euros no Orçamento Regional 2024

A proposta de Orçamento Regional para 2024 apresenta como valor global 2.238 milhões de euros naquele que é "o maior orçamento [regional] de sempre", destacou o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

Segundo o governante, o OR2024 "mantém a continuidade na aposta nas medidas sociais, sem descurar a continuidade também da redução dos impostos"

Destaque para os 975 milhões de euros para investimentos (PIDDAR).

Depois de aprovado, ontem, pelo Governo Regional, em plenário extraordinário, as propostas de Decreto Legislativo Regional da Orçamento da Região Autónoma da Madeira (RAM) para 2024 e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da RAM para 2024 (PIDDAR 2024), foram esta tarde formalmente entregues ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Para o efeito o presidente do Parlamento Regional, José Manuel Rodrigues, recebeu em audiência o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia. Encontro que serviu para formalizar a entrega das propostas do Orçamento e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2024.

Ambos os documentos serão agora submetidos à votação do Parlamento Regional.

Ainda hoje, ao final da tarde, o Governo Regional promove conferência de imprensa no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira, ocasião para Rogério Gouveia apresentar oficialmente a proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024.