'Impressões da Ilha' para ver a partir de amanhã no Barreirinha Bar Café

Amanhã, terça-feira, dia 16 de Janeiro, o Barreirinha Bar Café, no Funchal, irá acolher a exposição 'Impressões da Ilha: O Mosaico Artístico da MultiMadeira'.

Esta exposição, que estará patente naquele espaço até 21 de Janeiro, é uma síntese dos diversos trabalhos criados durante a última residência 'MultiMadeira'.

Aqui, a arte transcende as fronteiras convencionais, tecendo uma tapeçaria de expressões criativas que ressoam na ilha da Madeira. Desde homenagens rítmicas aos trabalhadores invisíveis da ilha e guias imersivos para intrépidos exploradores, cada peça desta exposição reflecte uma interacção única com a paisagem e a cultura da Madeira.

Os visitante são assim convidados a explorar "colagens transformadoras que narram a evolução pessoal", a mergulhae "em amálgamas digitais da rica flora da ilha" ou em "actividades literárias reflexivas que desafiam a natureza da identidade artística".

'Impressões da Ilha' apresenta também "portais do quotidiano", baseados em objectos, "viagens metafóricas através da animação, captando a essência da autodescoberta e da introspecção tendo como pano de fundo o cenário encantador da Madeira".

Ao viajar por esse mosaico artístico, deixe-se inspirar pelos diversos meios e narrativas. Estas obras não só mostram os talentos individuais de cada artista, mas também personificam o espírito colectivo e a energia dinâmica que o 'MultiMadeira promove'. Esta exposição é uma celebração da exploração artística e das impressões duradouras deixadas pela ilha nos seus visitantes criativos.

A 4ª edição do MultiMadeira começou a 9 de Dezembro de 2023 e prolonga-se até 9 de Março de 2024. O 'MultiMadeira' é um programa internacional de residências artísticas auto-organizado, que acontece no Funchal. Este ano comemora 10 anos desde a sua primeira edição, em 2013. Durante as três edições anteriores recebeu mais de 140 artistas de vários lugares, trabalhando em diferentes disciplinas.

Artistas e obras em destaque:

- Mirko Lazović, MIR2401 (ponto) MOV (vídeo musical celebrando todos aqueles trabalhadores corajosos que se ajoelharam durante horas para tornar nossos passos agradáveis)

- Stefan Dulović, 'The Madeira Handbook Guide for Explorers' (este Guia é feito excepcionalmente para jovens aventureiros amadores que desejam embarcar numa viagem na ilha da Madeira, nele encontrará algumas das espécies de vida mais comuns como alguns dos perigos alguém pode encontrar)

- Stephanie Hanna, comprimido para os olhos Laura Fiorio, Altares do Cotidiano (esta instalação, partindo de narrativas comuns e entrecruzadas de invisibilidade, funcionará como uma oportunidade para reservar um tempo para ouvir, dar materialidade e elogiar memórias coletivas perdidas ou deliberadamente apagadas. Qualquer pessoa pode contribuir trazendo histórias ou ofertas para celebrar e compartilhar com outros participantes todas aquelas pequenas coisas que podem ser necessárias na vida cotidiana, mas que muitas vezes são esquecidas).

- Jelena Čolić, Working on Yourself (uma compilação de colagens realizadas durante a residência artística MultiMadeira)

- Miloš Janjić, estou nua (colagem de fotos digitais de fotos de mais de 250 flores que crescem na ilha da Madeira)

- Timon Muere, Nulla dies sine linea (escritos durante a estadia de 8 dias no MultiMadeira)

- Irena Jevtovic, A ilha (curta animação sobre a viagem de uma rapariga na Ilha da Madeira que serve como uma exploração metafórica de autodescoberta e introspecção).