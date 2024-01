Presidente da ANACOM indica esforços para melhorar comunicações no interior dos túneis

A recém-empossada presidente da ANACOM esteve, hoje, numa audiência com o Representante da República para a Madeira, tendo assumido os esforços para melhorar algumas questões na Região, como é o caso das comunicações no interior dos túneis rodoviários e do acesso à rede em locais mais remotos, como é o caso das Selvagens.

Sandra Maximiano fez-se acompanhar por membros do Conselho da Administração e pelo delegado na RAM, Nelson Melim, neste encontro do Ireneu Barreto.

Na ocasião referiu algumas prioridades para o seu mandato, como a salvaguarda da concorrência entre os operadores e da

transparência do mercado.

O Representante da República congratulou-se com o trabalho da ANACOM na Região, e desejou à nova Presidente, e demais responsáveis, os maiores sucessos no desempenho da sua Missão.