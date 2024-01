Aviso amarelo para chuva entre as 3h e as 12 horas de terça-feira

A Costa Sul da Madeira, bem como as Regiões Montanhosas vão estar sob aviso amarelo para precipitação, entre as 3 horas e as 12 horas de terça-feira, dia 16 de Janeiro. Este aviso foi emitido pelo IPMA, tendo em conta as previsões de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoada.

Também na Costa Sul, Regiões Montanhosas e no Porto Santo vai estar em vigor um aviso amarelo para vento, válido entre as 3 horas e as 18 horas de terça-feira.

Por fim, um outro aviso amarelo, desta feita dizendo respeito à agitação marítima, que será válido para a Costa Sul e Porto Santo. Esse aviso entra em vigor às 6 horas de terça-feira e termina pelas 6 horas de quarta-feira, dia 17 de Janeiro.