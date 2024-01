Iniciativa Liberal quer que muralhas do Funchal sejam declaradas como tendo Valor Cultural Regional

A Iniciativa Liberal apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um Projecto de Resolução onde recomenda ao Governo Regional da Madeira que declare as Muralhas do Funchal como tendo Valor Cultural Regional. Um dos objectivos é que passe para a alçada do executivo regional, "uma vez que a Câmara Municipal do Funchal não sabe zelar por este património comum a todos os madeirenses".

O partido recorda que a autarquia autorizou a construção de um edifício sobre as Muralhas, "o que constitui um verdadeiro atentado ao património", sendo que estas foram construídas no século XVI para proteger a cidade dos ataques piratas e são "um símbolo da cidade".

A destruição das muralhas do Funchal representa um atentado arquitetónico à rica história e património da cidade. Estas antigas fortificações, testemunhas do passado e guardiãs de memórias, são elementos que contam a saga da cidade ao longo dos séculos. As muralhas são verdadeiras guardiãs da história e cultura da cidade. Nuno Morna, deputado do IL

Nuno Morna termina dizendo que "a preservação do património, como o são estas muralhas, é essencial para manter viva a narrativa da evolução da cidade. A destruição destas estruturas é um golpe na identidade local, resultando em perdas irreparáveis para a herança colectiva". "Quem não sabe cuidar do seu passado não merece o presente", remata.